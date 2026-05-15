00:47 15.05.2026
В Латвии заявили, что Рига не воспрепятствует размещению контингента США

Юрканс: Рига готова к решению Трампа по перемещению контингента США в страну

Рига. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что Рига не воспрепятствует размещению дополнительного контингента США на территории Латвии.
  • По словам Юрканса, ни США, ни ЕС не заинтересованы в том, чтобы идти на ядерную конфронтацию с РФ.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп захочет разместить дополнительный контингент на территории Латвии, то Рига не воспрепятстует этому, заявил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.
"Этого мы не знаем, как господин Трамп себя поведет, как он считает нужным. Если нужно будет разместить, разместим. Латвия этот вопрос не решает. Это вопрос американцев. Захотят - они могут размещать, где они хотят: в Польше, в Литве, где угодно. Мы этому воспрепятстовать не можем", - сказал Юрканс в интервью газете "Известия".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Правительство Латвии пало жертвой поддержки киевского режима, заявил Песков
Вчера, 21:35
При этом, по его словам, ни США, ни ЕС не заинтересованы в том, чтобы идти на ядерную конфронтацию с РФ.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Американские и польские военнослужащие в Польше
Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе
Вчера, 11:21
 
В миреСШАЛатвияГерманияДональд ТрампЯнис ЮркансЕвросоюзМинистерство обороны СШАРига
 
 
