Депутат из Латвии считает, что до краха Евросоюза осталось два шага

МИНСК, 15 мая - РИА Новости. "Два шага" осталось до полного краха Евросоюза, ЕС и Латвия сегодня находятся в печальной экономической, демографической и геополитической ситуации, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

В четверг премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что она сама и весь ее кабинет министров уходят в отставку.

"Сегодня Европейский союз и Латвия в его составе просто находятся в печальной экономической, демографической и геополитической ситуации. В печальнейшей. Тут два шага до полного краха", - сказал Росликов

Депутат считает, что нынешние политики в Латвии вообще не рассчитывают жить в стране, а уже имеют другие паспорта.