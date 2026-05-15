МИНСК, 15 мая - РИА Новости. "Два шага" осталось до полного краха Евросоюза, ЕС и Латвия сегодня находятся в печальной экономической, демографической и геополитической ситуации, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
В четверг премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что она сама и весь ее кабинет министров уходят в отставку.
"Сегодня Европейский союз и Латвия в его составе просто находятся в печальной экономической, демографической и геополитической ситуации. В печальнейшей. Тут два шага до полного краха", - сказал Росликов.
Депутат считает, что нынешние политики в Латвии вообще не рассчитывают жить в стране, а уже имеют другие паспорта.
"Они сейчас доведут ситуацию до истерики. Я абсолютно уверен, что следующий шаг на прощание будет - это некая провокация в сторону России", - добавил парламентарий.