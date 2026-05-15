Лантратова пообещала расширять гуманитарный диалог с Украиной

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что будет расширять гуманитарный диалог с Украиной для защиты жизни, достоинства и прав человека.
"Мы продолжаем и будем расширять этот гуманитарный диалог, в центре которого - жизнь, достоинство и права человека. Это мой главный приоритет. Это то, ради чего я здесь", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен также выразила слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину, представителям Минобороны, спецслужбам и всем компетентным ведомствам за ежедневный кропотливый труд по вызволению российских бойцов.