Рейтинг@Mail.ru
Лантратова сообщила, что 13 освобожденных в пятницу бойцов были с ранениями - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 15.05.2026
Лантратова сообщила, что 13 освобожденных в пятницу бойцов были с ранениями

Лантратова: 13 из освобожденных из плена российских бойцов были с ранениями

© Минобороны России/MAXРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Минобороны России/MAX
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова сообщила, что среди освобожденных в ходе обмена военнопленными в пятницу были 13 российских бойцов СВО с ранениями.
  • Им оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что среди освобожденных в ходе обмена военнопленными в пятницу были 13 российских бойцов СВО с ранениями, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 15 мая прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией, 205 военнослужащих на 205. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Позже тем же днем российские бойцы вернулись на территорию РФ из Белоруссии.
"Также из плена освобождены 13 раненых бойцов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Украинская сторона передала 41 тело защитников Отечества, мы отправили им 528 тел погибших военных ВСУ", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина
6 февраля, 23:44
 
РоссияУкраинаБелоруссияЯна ЛантратоваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала