Лантратова сообщила, что 13 освобожденных в пятницу бойцов были с ранениями

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что среди освобожденных в ходе обмена военнопленными в пятницу были 13 российских бойцов СВО с ранениями, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 15 мая прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией, 205 военнослужащих на 205. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Позже тем же днем российские бойцы вернулись на территорию РФ из Белоруссии.
"Также из плена освобождены 13 раненых бойцов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Украинская сторона передала 41 тело защитников Отечества, мы отправили им 528 тел погибших военных ВСУ", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.