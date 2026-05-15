Курашова переизбрали на пост президента Федерации фристайла России

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов был избран на новый срок, сообщается в Telegram-канале организации.
Кроме того, ФФР приняла решение о вхождении в состав объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Нынешние главы федераций лыжных видов станут заместителями председателя и кураторами своих направлений.