15:07 15.05.2026
Курашова переизбрали на пост президента Федерации фристайла России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексея Курашова переизбрали на пост президента Федерации фристайла России.
  • Отчетно-выборная конференция ФФР прошла в Москве.
  • ФФР приняла решение о вхождении в состав объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана на базе Федерации лыжных гонок России.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов был избран на новый срок, сообщается в Telegram-канале организации.
Отчетно-выборная конференция ФФР прошла в пятницу в Москве. Курашова переизбрали на пост президента ФФР, который он занимает с 2016 года. Также был избран президиум федерации.
Кроме того, ФФР приняла решение о вхождении в состав объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Нынешние главы федераций лыжных видов станут заместителями председателя и кураторами своих направлений.
