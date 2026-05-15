Рейтинг@Mail.ru
В БРИКС призвали прекратить экономические меры против Кубы - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 15.05.2026 (обновлено: 12:24 15.05.2026)
В БРИКС призвали прекратить экономические меры против Кубы

Главы МИД стран БРИКС призвали прекратить экономические меры против Кубы

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД стран БРИКС заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер против Кубы.
  • В заявлении министров выражена обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Кубы и подтверждена необходимость прекращения мер против страны в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС вновь заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер против Кубы, сказано в заявлении по итогам саммита министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели.
"Министры выразили обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации вокруг Кубы. В этой связи они подтвердили необходимость прекращения экономических, торговых и финансовых мер против Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в документе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о ситуации на Украине
Вчера, 11:07
 
В миреКубаБРИКСООННью-Дели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала