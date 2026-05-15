В Красноярске начали проверку кадетского корпуса после отравления курсантов

КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в кадетском корпусе в Красноярске после массового пищевого отравления курсантов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В пятницу управление Роспотребнадзора по краю сообщило, что в кадетском корпусе в Красноярске выявили 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших выявлен норовирус. Региональным СК возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения санитарно‑эпидемиологических требований и организации питания учащихся… Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угроза жизни и здоровью детей-курсантов отсутствует.