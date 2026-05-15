Рейтинг@Mail.ru
Красноярские "Столбы" и зоопарк свяжет новая рекреационная зона - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 15.05.2026
Красноярские "Столбы" и зоопарк свяжет новая рекреационная зона

Рекреационная зона "Заповедье" свяжет красноярские "Столбы" и зоопарк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНациональный парк "Красноярские Столбы"
Национальный парк Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Национальный парк "Красноярские Столбы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Единое рекреационное пространство "Заповедье", стоимостью в 100 миллионов рублей, свяжет национальный парк "Красноярские Столбы" и природный парк флоры и фауны "Роев ручей", который расположен в черте города, сообщается на официальном портала губернатора и правительства региона.
"Между национальным парком "Красноярские Столбы" и зоопарком "Роев ручей" появится единый туристический кластер. Красноярск получил субсидию на организацию новой рекреационной зоны на правобережье. Общий объем финансирования проекта составит 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
"Заповедье" включает три функциональные зоны: экодеревню "Брусника", зону у пруда и "Тропу знаний". Экодеревня "Брусника" должна стать центром этнокультурного просвещения и семейного отдыха. Здесь появятся стилизованные хозяйственные постройки, кузница, центральная площадь для проведения мероприятий, а также контактная мини-ферма с оленями, козами и лошадьми.
Пешеходный маршрут "Тропа знаний" свяжет зону у пруда с Лалетинской дорогой. Тропу оборудуют местами отдыха и комплексной информационной навигацией с познавательным контентом о природе, геологии и культуре Красноярского края, что превратит прогулку в образовательный квест.
Проект реализуют в два этапа. В 2026 году разработают проектно-сметную документацию. В следующем году планируется обустроить ключевые функциональные зоны и создать финальный облик территории.
 
КрасноярскКрасноярский крайРоев ручейприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала