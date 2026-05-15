Красноярские "Столбы" и зоопарк свяжет новая рекреационная зона

КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Единое рекреационное пространство "Заповедье", стоимостью в 100 миллионов рублей, свяжет национальный парк "Красноярские Столбы" и природный парк флоры и фауны "Роев ручей", который расположен в черте города, сообщается на официальном портала губернатора и правительства региона.

"Между национальным парком "Красноярские Столбы" и зоопарком "Роев ручей" появится единый туристический кластер. Красноярск получил субсидию на организацию новой рекреационной зоны на правобережье. Общий объем финансирования проекта составит 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

"Заповедье" включает три функциональные зоны: экодеревню "Брусника", зону у пруда и "Тропу знаний". Экодеревня "Брусника" должна стать центром этнокультурного просвещения и семейного отдыха. Здесь появятся стилизованные хозяйственные постройки, кузница, центральная площадь для проведения мероприятий, а также контактная мини-ферма с оленями, козами и лошадьми.

Пешеходный маршрут "Тропа знаний" свяжет зону у пруда с Лалетинской дорогой. Тропу оборудуют местами отдыха и комплексной информационной навигацией с познавательным контентом о природе, геологии и культуре Красноярского края, что превратит прогулку в образовательный квест.