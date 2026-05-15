В кадетском корпусе в Красноярске выявили 33 случая кишечной инфекции

КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Тридцать три случая подозрения на острую кишечную инфекцию зарегистрировали в кадетском корпусе в Красноярске, сообщает управление Роспотребнадзора по краю.
"Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 33 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя", - говорится в сообщении.