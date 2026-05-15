"Краснодар" забил восемь мячей в ворота соперника в матче МФЛ

19:22 15.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Краснодар» одержал победу над петербургским клубом «Алмаз-Антей» в матче 10-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
  • Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу «Краснодара».
  • «Краснодар» с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Краснодар" нанес поражение петербургскому клубу "Алмаз-Антей" в матче 10-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 8:0. Отличились Эльдар Гусейнов (5-я, 87-я минуты), Артем Дряхлов (18), Андрей Полевой (36), Ефим Буркин (55), Роман Сумачев (61, 70) и Александр Бекетов (71).
"Краснодар" с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Алмаз-Антей" (11 очков) располагается на 11-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
"Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) - 3:3;
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) - 0:1;
"Чертаново" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 2:1;
"Рубин" (Казань) - "Динамо" (Махачкала) - 3:1;
"Акрон - Академия Коноплева" (Самарская область) - ЦСКА (Москва) - 1:1;
"Родина" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 2:0;
"Ростов" - "Нижний Новгород" - 1:1.
