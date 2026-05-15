Рейтинг@Mail.ru
Косово не приняли в Совет Европы - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 15.05.2026
Косово не приняли в Совет Европы

Джурич: Косово не получила членства в Совете Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово
Флаг Косово - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Косово . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самопровозглашенная республика Косово не получила членства в Совете Европы.
  • Несколько делегаций европейских стран предложили принять Косово в организацию, но не получили поддержки большинства.
  • Окончательное решение о членстве остается за Комитетом министров СЕ, который ожидает от Приштины выполнения ряда условий.
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово не получила членства в Совете Европы (СЕ), сообщил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.
В столице Молдавии проходит встреча Комитета министров СЕ. По словам сербского министра, в пятницу несколько делегаций европейских стран предложили принять самопровозглашенное Косово в организацию, но им не хватили поддержки большинства присутствующих.
"Косово и Метохия без членства в СЕ. В то время, когда политические, коллективные, человеческие, культурные и другие права сербского народа в Косово и Метохии систематически находятся под угрозой... с гордостью могу сказать, что сегодня в СЕ победил принцип соблюдения территориальной целостности и суверенитета государств", - написал глава МИД Сербии в соцсети Х.
Парламентская ассамблея СЕ в апреле 2024 года утвердила рекомендацию пригласить самопровозглашенное Косово стать членом Совета Европы. Окончательное решение о членстве остается за Комитетом министров СЕ, который ожидает от Приштины выполнения ряда условий. В первую очередь – формирования Сообщества сербских общин из 10 муниципалитетов в крае согласно Брюссельским соглашениям 2013 и 2015 годов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Вучич сравнил позицию Запада по Крыму с позицией по Косово
27 апреля, 17:45
 
В миреКосовоСербияМолдавияМарко ДжуричСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала