Ветврач объяснила, почему кошкам нельзя давать молоко

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Давать молоко взрослым кошкам не рекомендуется, потому что оно может вызвать у питомца диарею, спровоцировать набор веса и негативно повлиять на мочевыделительную систему, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный врач, гастроэнтеролог государственной ветклиники Коптево Татьяна Курышева.

"Одной из причин, почему кошкам нельзя молоко, является непереносимость лактозы. Примерно на десятой неделе, когда котенок постепенно проходит период отъема, начинается постепенное уменьшение выработки лактазы - фермента, расщепляющего молочный сахар. А до десятой недели молоко других животных не подходит по физиологическим причинам - оно просто не может обеспечить все необходимые питательные вещества в необходимом балансе", - рассказала Курышева.

По словам ветврача, коровье молоко отличается высоким содержанием лактозы, которая создает слишком большую нагрузку на ферментативную систему котят. Такая нагрузка может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, а также вызвать аллергическую реакцию из-за содержащегося в нем молочного белка. Если котенка отняли от мамы или у нее закончилось молоко, его следует выкармливать специальными смесями, заменяющими кошачье молоко.

"У взрослой кошки с возрастом фермент, расщепляющий молочный сахар, имеется в ограниченном количестве. Когда фермент расходуется, молочный сахар прекращает усваиваться в организме взрослой кошки, вызывая диарею. Давать кошкам молоко не рекомендуется, но его усвояемость у взрослых питомцев индивидуальная", - добавила она.

Специалист напомнила, что молоко относится к группе калорийных продуктов. При регулярном употреблении молока в рацион добавляются жиры и сахара, это нарушает баланс питательных веществ и может повысить риск набора избыточного веса, а с ним и риск сопутствующих заболеваний.

"Если кошка питается полнорационным кормом, то блюдце молока для нее - это примерно как целая пицца для человека, причем в качестве добавки к обычным ежедневным блюдам", - пояснила Курышева.