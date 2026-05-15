Коррупция может помешать вступлению Украины в ЕС, заявил евродепутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Коррупция может на долгие годы застопорить процесс вступления Украины в ЕС, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
- Вопрос коррупции останется одним из ключевых на долгие годы, отметил политик.
- По словам парламентария, коррупция — многогранная проблема.
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Коррупция может на долгие годы застопорить процесс вступления Украины в ЕС, сказал РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«
"Поскольку многие государства-члены на практике будут проявлять лишь ограниченный интерес к вступлению Украины, вопрос коррупции наверняка останется одним из ключевых на долгие годы", - ответил он на вопрос о том, могут ли последние коррупционные скандалы осложнить обсуждение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
По словам парламентария, "у ЕС уже есть опыт вступления государств с похожими проблемами, хотя и не в таких масштабах, как на Украине". "В целом после вступления ситуация в этих странах улучшалась, однако коррупция все равно оставалась проблемой, пусть и постепенно в меньших масштабах. Коррупция - многогранная проблема, которую необходимо решать разными способами и в течение длительного времени", - констатировал он.