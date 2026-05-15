В Красноярском кадетском корпусе у части заболевших выявили норовирус

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Норовирус выявлен у части заболевших учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
По данным ведомства, было зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя.
"Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части заболевших выявлена РНК норовируса", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.