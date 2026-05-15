В Красноярском кадетском корпусе у части заболевших выявили норовирус

14:43 15.05.2026
В Красноярском кадетском корпусе у части заболевших учащихся выявили норовирус

Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
  • В Красноярском кадетском корпусе зарегистрировали 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию.
  • У части заболевших выявили РНК норовируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Норовирус выявлен у части заболевших учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
По данным ведомства, было зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя.
"Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части заболевших выявлена РНК норовируса", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
ПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
