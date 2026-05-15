Рейтинг@Mail.ru
Челябинская область запускает конкурс "Малая культурная столица 2027 года" - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
12:04 15.05.2026
Челябинская область запускает конкурс "Малая культурная столица 2027 года"

Текслер сообщил о запуске конкурса "Малая культурная столица 2027 года"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Текслер
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Алексей Текслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая - РИА Новости. Челябинская область запускает конкурс "Малая культурная столица 2027 года", в котором смогут принять участие города с населением до 200 тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Челябинская область запускает конкурс "Малая культурная столица 2027 года" для малых и средних городов с населением до 200 тысяч человек. У каждого города Южного Урала — своя история, традиции и талантливые люди. Мы хотим, чтобы о них узнали как можно больше людей", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
По словам губернатора Текслера, с 1 июня стартует народное голосование в несколько этапов: жители выберут сначала 10, а затем пять городов-финалистов. "Двадцать третьего октября финалисты представят свои проекты и творческие программы, после чего экспертный совет определит победителя", - пояснил он.
Глава региона отметил, что город-победитель получит звание "Малая культурная столица 2027 года" и возможность представить Челябинскую область на всероссийском и международном уровнях.
По данным пресс-службы правительства региона, конкурс "Малая культурная столица 2027" - значимая часть масштабной программы "Челябинск - культурная столица 2027".
Председатель оргкомитета общенационального конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков ранее отмечал, что Челябинск начал работать на перспективу задолго до официального присвоения статуса.
"Челябинск еще на этапе заявочной кампании показал высокий уровень амбиций: к реализации статуса "Культурная столица" город приступил фактически еще до официального получения этого звания... Для Челябинска данный статус – не формальность, а событие, способное изменить культурную жизнь всего Южного Урала. Сегодня видно, что город уже живет статусом Культурной столицы, хотя 2027 год еще не наступил", - цитирует пресс-служба слова Новичкова.
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин добавил, что конкурс "Малая культурная столица 2027 года" - важная инициатива, которая позволит не только выявить культурные особенности и достижения малых городов, но и вовлечь местных жителей в процесс формирования культурной политики региона.
"Мы уверены, что конкурс станет стимулом для развития культурной инфраструктуры и активизации общественной жизни в наших городах. Участие открыто для всех городов Челябинской области, где проживает меньше 200 тысяч человек. Победителей выберут сами жители региона путем открытого голосования. Конкурс пройдет в два этапа с народным голосованием и экспертной оценкой", - рассказал РИА Новости Бетехтин.
В рамках реализации проекта "Челябинск – культурная столица 2027" весь 2026 год в Челябинской области проходит под эгидой "Навстречу культурной столице".
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Жители Челябинской области выберут объекты благоустройства на 2027 год
4 мая, 16:24
 
Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала