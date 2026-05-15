ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая - РИА Новости. Челябинская область запускает конкурс "Малая культурная столица 2027 года", в котором смогут принять участие города с населением до 200 тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"Челябинская область запускает конкурс "Малая культурная столица 2027 года" для малых и средних городов с населением до 200 тысяч человек. У каждого города Южного Урала — своя история, традиции и талантливые люди. Мы хотим, чтобы о них узнали как можно больше людей", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".

По словам губернатора Текслера, с 1 июня стартует народное голосование в несколько этапов: жители выберут сначала 10, а затем пять городов-финалистов. "Двадцать третьего октября финалисты представят свои проекты и творческие программы, после чего экспертный совет определит победителя", - пояснил он.

Глава региона отметил, что город-победитель получит звание "Малая культурная столица 2027 года" и возможность представить Челябинскую область на всероссийском и международном уровнях.

По данным пресс-службы правительства региона, конкурс "Малая культурная столица 2027" - значимая часть масштабной программы "Челябинск - культурная столица 2027".

Председатель оргкомитета общенационального конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков ранее отмечал, что Челябинск начал работать на перспективу задолго до официального присвоения статуса.

"Челябинск еще на этапе заявочной кампании показал высокий уровень амбиций: к реализации статуса "Культурная столица" город приступил фактически еще до официального получения этого звания... Для Челябинска данный статус – не формальность, а событие, способное изменить культурную жизнь всего Южного Урала. Сегодня видно, что город уже живет статусом Культурной столицы, хотя 2027 год еще не наступил", - цитирует пресс-служба слова Новичкова.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин добавил, что конкурс "Малая культурная столица 2027 года" - важная инициатива, которая позволит не только выявить культурные особенности и достижения малых городов, но и вовлечь местных жителей в процесс формирования культурной политики региона.

"Мы уверены, что конкурс станет стимулом для развития культурной инфраструктуры и активизации общественной жизни в наших городах. Участие открыто для всех городов Челябинской области, где проживает меньше 200 тысяч человек. Победителей выберут сами жители региона путем открытого голосования. Конкурс пройдет в два этапа с народным голосованием и экспертной оценкой", - рассказал РИА Новости Бетехтин.