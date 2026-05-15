В Приднестровье стартовал конкурс творческих работ "России верные сыны"

Краткий пересказ от РИА ИИ

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Конкурс творческих работ "России верные сыны" стартовал в пятницу в Приднестровье, сообщила РИА Новости глава общественной организации "Союз русских общин Приднестровья" Виорика Кохтарева.

"Мы предлагаем к участию всем желающим две темы. Первая это "Память народа" 22 июня 1941 года, посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны. И вторая тема, связанная с писателями, русскими писателями, которая называется "Любимые строки и образы". Выбираете любую тему, которая вам ближе и развиваете эту тему", - сказала Кохтарева.

Она уточнила, участники могут сами выбрать формат представления своей работы: написать эссе или другое письменное произведение на заданную тему, создать художественное произведение, например, рисунок или иллюстрацию, либо подготовить комплексную творческую работу, которая сочетает в себе различные формы выражения. По ее словам, работы принимают с 15 мая до 6 июня. Их можно отправить на электронную почту или передать в офисы русских общин, которые есть во всех городах Приднестровья.