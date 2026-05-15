Конгресс отклонил законопроект о сокращении финансирования НАТО

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Палата представителей США отклонила поправку республиканца Грега Стюби, которая предлагала лишить программу безопасности НАТО почти 482 миллионов долларов, перенаправив эти средства на внутренние оборонные нужды США, следует из официальных результатов голосования.