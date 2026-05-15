Конгресс отклонил законопроект о сокращении финансирования НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палата представителей США отклонила поправку, которая предлагала сократить финансирование НАТО на почти 482 миллиона долларов.
- Поправку, предложенную республиканцем Грегом Стюби, отклонили 333 голосами против 80.
- Провал поправки произошел на фоне заявлений Дональда Трампа о сомнениях в целесообразности существования НАТО и критике союзников за недостаточные оборонные расходы.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Палата представителей США отклонила поправку республиканца Грега Стюби, которая предлагала лишить программу безопасности НАТО почти 482 миллионов долларов, перенаправив эти средства на внутренние оборонные нужды США, следует из официальных результатов голосования.
Данная мера была отклонена 333 голосами против 80, при этом все 80 голосов в поддержку сокращения финансирования принадлежали представителям Республиканской партии.
"Моя поправка о выводе почти 482 миллионов долларов из бюджета НАТО и их перенаправлении на американские военные базы только что была отклонена…333 члена Конгресса, включая 127 республиканцев, проголосовали за то, чтобы продолжать направлять доллары ваших налогов в НАТО вместо того, чтобы расставить приоритеты в пользу наших собственных войск и военной инфраструктуры", - написал Стюби в соцсети X.
Провал поправки, направленной на сокращение финансирования НАТО, произошел на фоне регулярных заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно ставил под сомнение целесообразность существования альянса и критиковал союзников за недостаточные оборонные расходы.
Трамп также ранее заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".