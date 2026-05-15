Кондитер рассказал, какой ингредиент в конфетах опасен для здоровья

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гидрогенизированное масло в составе конфет может приводить к повышению уровня холестерина и провоцировать развитие диабета, рассказал основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.

Кондитер отметил, что стоит отдавать предпочтение конфетам с меньшим числом ингридиентов. Безопасными позициями в составе он назвал какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, мед и молоко.