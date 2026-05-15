Кондитер рассказал, какой ингредиент в конфетах опасен для здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гидрогенизированное масло в составе конфет может приводить к повышению уровня холестерина и провоцировать развитие диабета, рассказал основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.
- По его словам, употребление конфет с гидрогенизированным маслом может вызвать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гидрогенизированное масло в составе конфет может приводить к повышению уровня холестерина и провоцировать развитие диабета, рассказал основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.
«
"Прочли в составе конфет название гидрогенизированное масло? Обходите стороной подобный продукт. Так называются трансжиры. Это вещества, которые достаточно опасны для организма. Повышение холестерина, риск развития диабета и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы — лишь некоторые из последствий употребления таких конфет долгое время", - сказал Хачинян интернет-изданию NEWS.ru.
Кондитер отметил, что стоит отдавать предпочтение конфетам с меньшим числом ингридиентов. Безопасными позициями в составе он назвал какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, мед и молоко.
Полезные сладости: их можно есть без опаски при одном условии
27 декабря 2024, 13:26