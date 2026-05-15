Колосков рассказал, когда снимут санкции с российского футбола
10:33 15.05.2026
Колосков рассказал, когда снимут санкции с российского футбола

Колосков: санкции с футбола снимут после изменения мнения западных политиков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что международные спортивные организации снимут санкции с российских сборных и клубов только после соответствующего решения западных политиков.
  • Колосков также отметил, что отношение к российским футбольным командам со стороны международных организаций изменится, когда закончится СВО.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что международные спортивные организации снимут санкции с российских сборных и клубов только после соответствующего решения западных политиков.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
"Отношение к нам со стороны европейских и мировых футбольных чиновников поменяется только в том случае, если изменится мнение политиков. Все они, к сожалению, зависят от своих политических руководителей. Сами национальные федерации различных стран, возможно, готовы сотрудничать с нами и играть. Но есть политики, которые пока мешают этому", - сказал Колосков.
"Когда закончится СВО, можно будет рассуждать, когда и в каком объеме мы будем выступать на международных соревнованиях", - добавил собеседник агентства.
