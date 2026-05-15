02:45 15.05.2026 (обновлено: 02:46 15.05.2026)
Врач назвала допустимую порцию клубники

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оптимальная порция клубники для взрослого составляет до 300 граммов в день, то есть до 20 средних ягод.
  • Клубника богата витаминами А, С, В9 и калием, является продуктом-антиоксидантом.
  • Врачи рекомендуют разнообразить рацион свежими и замороженными ягодами.
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Оптимальная порция клубники для взрослого составляет до 300 граммов в день, то есть до 20 средних ягод, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Оптимальная порция клубники - 150-300 граммов в день для взрослого – это около 10-20 средних ягод. Для детей - 30-50 граммов с одного года, 80-100 граммов - с трех лет, 150-200 граммов - с семи лет", - сказала врач.
По ее словам, ягоды являются хорошим источником витаминов, клетчатки, пектинов, биологически активных веществ и антиоксидантов в здоровом питании. Врачи рекомендуют обогащать свой рацион различными ягодами - свежими и замороженными.
"При этом не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главным принципом здорового рациона является разнообразие. Клубника богата витаминами А, С, В9 и калием, является продуктом-антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, препятствует старению", - добавила собеседница агентства.
Она также рассказала, что в Тихоокеанском государственном медицинском университете работает кабинет консультативной помощи населению по вопросам здорового питания.
