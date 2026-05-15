Ван И: Трамп во время своего визита провел с Си Цзиньпином девять часов

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе визита американского лидера в Китай провели вместе почти девять часов, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита Трампа в Пекин.