Ван И: Трамп во время своего визита провел с Си Цзиньпином девять часов - РИА Новости, 15.05.2026
17:35 15.05.2026
Ван И: Трамп во время своего визита провел с Си Цзиньпином девять часов

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине. Архивное фото
  • Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели вместе почти девять часов во время визита американского лидера в Китай.
  • В ходе визита были официальные переговоры, приветственный банкет, а также обмены мнениями и визиты в небольших группах.
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе визита американского лидера в Китай провели вместе почти девять часов, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита Трампа в Пекин.
"Это была важная встреча, в ходе которой главы двух государств провели углубленное обсуждение и достигли плодотворных результатов. Встреча включала официальные переговоры и приветственный банкет, а также обмены мнениями и визиты в небольших группах", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР.
"Главы двух государств провели вместе почти девять часов", - отметил он.
