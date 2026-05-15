Ван И: Трамп во время своего визита провел с Си Цзиньпином девять часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели вместе почти девять часов во время визита американского лидера в Китай.
- В ходе визита были официальные переговоры, приветственный банкет, а также обмены мнениями и визиты в небольших группах.
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе визита американского лидера в Китай провели вместе почти девять часов, рассказал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита Трампа в Пекин.
"Это была важная встреча, в ходе которой главы двух государств провели углубленное обсуждение и достигли плодотворных результатов. Встреча включала официальные переговоры и приветственный банкет, а также обмены мнениями и визиты в небольших группах", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР.
"Главы двух государств провели вместе почти девять часов", - отметил он.