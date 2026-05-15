Ван И заявил, что Китай посодействует установлению мира на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Китай будет продолжать играть роль в содействии скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил Ван И по результатам визита Трампа.
"Китай усердно работает над достижением мира и содействием переговорам, и будет продолжать играть свою роль в содействии скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира на Ближнем Востоке", - заявил Ван И, его слова приводит CCTV.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.