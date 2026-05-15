Рейтинг@Mail.ru
Ван И заявил, что Китай посодействует установлению мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 15.05.2026 (обновлено: 17:27 15.05.2026)
Ван И заявил, что Китай посодействует установлению мира на Ближнем Востоке

Ван И: Китай продолжит содействовать установлению мира на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай будет продолжать играть роль в содействии скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил Ван И.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Китай будет продолжать играть роль в содействии скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил Ван И по результатам визита Трампа.
"Китай усердно работает над достижением мира и содействием переговорам, и будет продолжать играть свою роль в содействии скорейшему прекращению боевых действий и восстановлению мира на Ближнем Востоке", - заявил Ван И, его слова приводит CCTV.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Нефтеперерабатывающий завод в городе Эр-Рувайс, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Эксперт пояснила, какой ресурс на Ближнем Востоке важнее нефти
11 мая, 01:50
 
В миреКитайБлижний ВостокВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала