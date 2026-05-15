Лидеры Китая и США договорились укреплять взаимодействие

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Лидеры КНР и США договорились укреплять взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам, заявили в пятницу в МИД КНР.
"Лидеры двух стран договорились укреплять взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам", - говорится в заявлении ведомства.
Президент США Дональд Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.