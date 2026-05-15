Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии предложили признать видеоигры официальным видом спорта - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Киберспорт
 
12:31 15.05.2026
В Киргизии предложили признать видеоигры официальным видом спорта

В парламенте Киргизии предложили признать видеоигры официальным видом спорта

© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигрВидеоигры
Видеоигры - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигр
Видеоигры. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киргизии разработали законопроект о признании видеоигр официальным видом спорта.
  • По мнению инициаторов, развитие киберспорта не требует значительных государственных вложений в инфраструктуру и может создавать новые рабочие места.
БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Ряд депутатов парламента Киргизии разработали законопроект, в котором предложили приравнять киберспортивные состязания к традиционным видам спорта.
"Целью настоящего проекта закона Кыргызской Республики является создание правовой основы для развития киберспорта в Кыргызской Республике, его включение в систему национального спорта, а также формирование условий для проведения соревнований, подготовки спортсменов и участия граждан Кыргызской Республики в международных киберспортивных турнирах", - говорится в справке-обосновании к документу, размещенному на сайте парламента.
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
МОК приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту
4 мая, 16:15
Инициаторы законопроекта утверждают, что киберспорт в последние годы стал одной из наиболее быстро развивающихся отраслей мировой спортивной и цифровой индустрии. Международные соревнования по видеоиграм собирают многомиллионную аудиторию зрителей, а профессиональные игроки представляют команды и страны на крупных международных турнирах. За последние годы в мире были проведены крупные киберспортивные соревнования со значительными призовыми фондами.
"Особенностью киберспорта является то, что его развитие не требует значительных государственных вложений в инфраструктуру. В отличие от традиционных видов спорта, где необходимо строительство стадионов, спортивных баз и дорогостоящих сооружений, киберспорт может развиваться на базе существующей компьютерной техники и интернет‑инфраструктуры. Это делает киберспорт особенно перспективным для стран с ограниченными финансовыми ресурсами", - утверждается в документе.
По мнению депутатов, в настоящее время в Киргизии киберспорт развивается, однако не имеет полноценного правового регулирования. Турниры и соревнования проводятся частными организациями и инициативными группами без единых правил и государственного регулирования.
"Принятие законопроекта позволит перевести существующие соревнования в организованную правовую сферу. Законопроект предусматривает возможность создания школьных и студенческих команд по киберспорту, а также проведения школьных и студенческих лиг. Это позволит вовлечь молодежь в организованные соревнования, развивать командную работу, дисциплину и интеллектуальные навыки", - утверждают инициаторы нововведений.
Авторы законопроекта считают, что киберспорт при правильной организации не наносит вреда здоровью. Основные риски возникают при бесконтрольной игровой активности. Законопроект вводит правила участия несовершеннолетних, включая необходимость согласия родителей и соблюдение возрастных ограничений.
"Для Кыргызской Республики развитие киберспорта может быть особенно выгодным. Киберспорт не требует крупных бюджетных вложений, однако способен создавать новые рабочие места в сфере цифровой экономики, IT‑индустрии и организации мероприятий. Проведение международных турниров может привлекать иностранных участников, зрителей и инвесторов, способствовать развитию туризма, гостиничного бизнеса, интернет‑инфраструктуры и сферы услуг", - подытожили инициаторы.
Соревнования по киберспорту - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд
20 января, 18:33
 
КиберспортКиргизияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала