В Киргизии предложили признать видеоигры официальным видом спорта

БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Ряд депутатов парламента Киргизии разработали законопроект, в котором предложили приравнять киберспортивные состязания к традиционным видам спорта.

"Целью настоящего проекта закона Кыргызской Республики является создание правовой основы для развития киберспорта в Кыргызской Республике, его включение в систему национального спорта, а также формирование условий для проведения соревнований, подготовки спортсменов и участия граждан Кыргызской Республики в международных киберспортивных турнирах", - говорится в справке-обосновании к документу, размещенному на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта утверждают, что киберспорт в последние годы стал одной из наиболее быстро развивающихся отраслей мировой спортивной и цифровой индустрии. Международные соревнования по видеоиграм собирают многомиллионную аудиторию зрителей, а профессиональные игроки представляют команды и страны на крупных международных турнирах. За последние годы в мире были проведены крупные киберспортивные соревнования со значительными призовыми фондами.

"Особенностью киберспорта является то, что его развитие не требует значительных государственных вложений в инфраструктуру. В отличие от традиционных видов спорта, где необходимо строительство стадионов, спортивных баз и дорогостоящих сооружений, киберспорт может развиваться на базе существующей компьютерной техники и интернет‑инфраструктуры. Это делает киберспорт особенно перспективным для стран с ограниченными финансовыми ресурсами", - утверждается в документе.

По мнению депутатов, в настоящее время в Киргизии киберспорт развивается, однако не имеет полноценного правового регулирования. Турниры и соревнования проводятся частными организациями и инициативными группами без единых правил и государственного регулирования.

"Принятие законопроекта позволит перевести существующие соревнования в организованную правовую сферу. Законопроект предусматривает возможность создания школьных и студенческих команд по киберспорту, а также проведения школьных и студенческих лиг. Это позволит вовлечь молодежь в организованные соревнования, развивать командную работу, дисциплину и интеллектуальные навыки", - утверждают инициаторы нововведений.

Авторы законопроекта считают, что киберспорт при правильной организации не наносит вреда здоровью. Основные риски возникают при бесконтрольной игровой активности. Законопроект вводит правила участия несовершеннолетних, включая необходимость согласия родителей и соблюдение возрастных ограничений.