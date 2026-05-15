Рейтинг@Mail.ru
Исследователи продемонстрировали взлом устройств Apple с помощью ИИ - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 15.05.2026
Исследователи продемонстрировали взлом устройств Apple с помощью ИИ

Исследователи продемонстрировали взлом устройств Apple с помощью ИИ Mythos

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исследователи в области кибербезопасности сообщили об обнаружении способа обхода передовых технологий защиты устройств компании Apple с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) Mythos, сообщает газета Wall Street Journal.
В апреле компания Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием Mythos, обладающую высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и способную вызвать кризис в сфере кибербезопасности. Доступ к модели был предоставлен только правительству США и ряду избранных организаций.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В Госдуме предложили обучать школьников работе с ИИ
12 мая, 23:38
Сотрудники калифорнийской компании Calif утверждают, что разработанное ими с помощью Mythos программное обеспечение объединяет две уязвимости для повреждения памяти устройств с операционной системой macOS и получения доступа к их защищенным разделам.
Как отмечается, этот метод в сочетании с другими типами атак может позволить хакеру полностью захватить контроль над устройством.
Способности последних ИИ-моделей в поиске багов за последние месяцы настолько выросли, что эксперты заговорили о наступлении "Багмагеддона" (Bugmageddon) - волны обнаружения уязвимостей, которая представляет собой огромный риск для мировой кибербезопасности, пишет издание.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Неизвестные получили доступ к новой модели ИИ Anthropic, пишут СМИ
22 апреля, 02:23
 
ТехнологииСШАAppleВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала