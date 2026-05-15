Исследователи продемонстрировали взлом устройств Apple с помощью ИИ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исследователи в области кибербезопасности сообщили об обнаружении способа обхода передовых технологий защиты устройств компании Apple с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) Mythos, сообщает газета Wall Street Journal

В апреле компания Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием Mythos, обладающую высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и способную вызвать кризис в сфере кибербезопасности. Доступ к модели был предоставлен только правительству США и ряду избранных организаций.

Сотрудники калифорнийской компании Calif утверждают, что разработанное ими с помощью Mythos программное обеспечение объединяет две уязвимости для повреждения памяти устройств с операционной системой macOS и получения доступа к их защищенным разделам.

Как отмечается, этот метод в сочетании с другими типами атак может позволить хакеру полностью захватить контроль над устройством.