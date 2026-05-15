Армию Израиля ждут новые сюрпризы от "Хезболлы", заявил эксперт
04:25 15.05.2026
Армию Израиля ждут новые сюрпризы от "Хезболлы", заявил эксперт

© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливанское движение «Хезболлах» отражает атаки Израиля с помощью FPV-дронов и беспилотников на оптоволокне.
  • Израильская армия ежедневно теряет военную технику, включая танки «Меркава», в ходе столкновений с «Хезболлой».
  • По мнению эксперта, «Хезболлах» в будущем может перейти к использованию роев беспилотников и атак с помощью искусственного интеллекта.
БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" отражает атаки Израиля с помощью FPV-дронов и беспилотников на оптоволокне, но в дальнейшем может перейти к использованию роев беспилотников и атак с помощью ИИ, заявил РИА Новости ливанский военный эксперт Омар Маарабуни.
Армия Израиля, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 16 апреля, продолжает ежедневно наносить удары по десяткам ливанских поселений, жертвами атак за этот период стали более 700 человек. В ответ "Хезболлах" заявляет о боевых операциях против израильских военных и все более активном применении беспилотников разных типов. Согласно сводкам движения, израильская армия ежедневно теряет военную технику, включая танки "Меркава".
"Сегодня мы находимся на этапе "очеловечивания машины" в сопротивлении, где технологии используются для поддержки бойца на земле. То, что мы видим сейчас, - лишь вершина айсберга будущих технологических сюрпризов", - отметил Маарабуни, выпускник советской военной академии.
По его словам, массовое применение FPV-дронов и барражирующих беспилотников стало "радикальным изменением военной доктрины", превратив конфликт в "войну технологий и полевого интеллекта".
Эксперт отметил, что использование беспилотников на оптоволокне стало "смертельным ударом" по системам радиоэлектронной борьбы, поскольку такие аппараты невозможно заглушить средствами РЭБ из-за проводной системы управления.
Маарабуни подчеркнул, что израильская армия столкнулась не просто с угрозой, а с "настоящей дилеммой", поскольку традиционные системы ПВО плохо справляются с небольшими дронами, летящими на малой высоте и использующими рельеф местности.
Кроме того, по его словам, удары беспилотников по системам наблюдения и разведки лишают Израиль преимущества "моментального разведывательного превосходства".
"Следующим этапом станет полная опора на искусственный интеллект, при которой беспилотник сможет самостоятельно распознавать цель и выбирать момент атаки без сигнала управления, полностью нейтрализуя радиоэлектронную борьбу", - сказал аналитик.
По его мнению, в будущем "Хезболлах" может перейти к использованию роев беспилотников, координированных атак с помощью ИИ и новых типов боевых частей для поражения тяжелой бронетехники.
