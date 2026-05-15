Вирусолог оценил вероятность искусственного возникновения хантавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Оснований утверждать, что хантавирус варианта Андес имеет искусственное происхождение и мог быть получен в лаборатории, на сегодня нет, заявил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

"Искусственно сделан в лаборатории или появился самостоятельно в природе трудно говорить. Пока не секвенирован геном этого варианта вируса, не сравнили его с другими существующими вариантами, оценили скорость и качество произошедших изменений - сложно сказать, что он мог быть получен в лаборатории. Говорить об этом преждевременно и на сегодня оснований нет", - сказал Оберемок.

По его словам, для ответа на такой вопрос нужно заниматься этой задачей целенаправленно и скрупулезно.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов , пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.