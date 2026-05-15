Названы страны с самым высоким риском заражения хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом.
- В Европе этот тип вируса никогда не видели, сообщил руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом, сообщил РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вариант "Андес".