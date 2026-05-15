Рейтинг@Mail.ru
Названы страны с самым высоким риском заражения хантавирусом - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 15.05.2026
Названы страны с самым высоким риском заражения хантавирусом

Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом

© Fotolia / kastoИсследования в лаборатории
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Fotolia / kasto
Исследования в лаборатории . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом.
  • В Европе этот тип вируса никогда не видели, сообщил руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Чили и Аргентина являются странами с самым высоким риском заражения хантавирусом, сообщил РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
"Страны с самым высоким риском заражения хантавирусом – это Чили, там, где водятся грызуны-переносчики хантавируса, и Аргентина, если быть точнее – юг Аргентины. В Европе мы этот тип вируса никогда не видели", - сказал итальянский профессор.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вариант "Андес".
Автомобили скорой помощи в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Аргентине зафиксировали рекордную за десятилетие вспышку хантавируса
7 мая, 10:23
 
Здоровье - ОбществоАргентинаЧилиРимВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала