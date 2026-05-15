ХАМАС: отсутствие давления США на Израиль мешает урегулированию в Газе

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Израиль намеренно затягивает реализацию соглашения по сектору Газа на фоне отсутствия реального давления на него со стороны стран-гарантов, в первую очередь США, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран.
По его словам, спустя месяцы после саммита в Шарм-эш-Шейхе палестинцы в секторе Газа продолжают жить в стесненных условиях и испытывают трудности в повседневной жизни.
"Несмотря на то, что мы как палестинцы выполнили все требуемое от нас, Израиль затягивает реализацию соглашения и нарушает его ежедневно на виду у всего мира, этому свидетели и страны-гаранты... мы не увидели реальных гарантий или давления на Израиль со стороны стран, подписавших соглашение в Шарм-эш-Шейхе, в первую очередь от США. За каждую задержку несут ответственность в первую очередь Израиль, а также Совет мира, который не оказал серьезного давления на Израиль, чтобы заставить его выполнить обязательства", - сказал Бадран.
По его словам, ХАМАС координирует свои шаги в переговорном процессе с другими палестинскими фракциями для сохранения общей позиции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предусмотрены временное международное управление сектором Газа, создание "Совета мира" под председательством Трампа и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.