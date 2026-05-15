ХАМАС: отсутствие давления США на Израиль мешает урегулированию в Газе

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Израиль намеренно затягивает реализацию соглашения по сектору Газа на фоне отсутствия реального давления на него со стороны стран-гарантов, в первую очередь США, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран.