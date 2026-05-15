Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС: отсутствие давления США на Израиль мешает урегулированию в Газе - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 15.05.2026
ХАМАС: отсутствие давления США на Израиль мешает урегулированию в Газе

Бадран: Израиль затягивает урегулирование в Газе из-за слабого давления США

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член политбюро палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран заявил, что Израиль затягивает реализацию соглашения по сектору Газа на фоне отсутствия реального давления на него со стороны стран-гарантов, в первую очередь США.
  • По его словам, спустя месяцы после саммита в Шарм-эш-Шейхе палестинцы в секторе Газа продолжают жить в стесненных условиях и испытывают трудности в повседневной жизни.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Израиль намеренно затягивает реализацию соглашения по сектору Газа на фоне отсутствия реального давления на него со стороны стран-гарантов, в первую очередь США, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран.
По его словам, спустя месяцы после саммита в Шарм-эш-Шейхе палестинцы в секторе Газа продолжают жить в стесненных условиях и испытывают трудности в повседневной жизни.
Сектор Газы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
СМИ: "Совет мира" хочет управлять частями Газы, неподконтрольными ХАМАС
13 мая, 20:05
"Несмотря на то, что мы как палестинцы выполнили все требуемое от нас, Израиль затягивает реализацию соглашения и нарушает его ежедневно на виду у всего мира, этому свидетели и страны-гаранты... мы не увидели реальных гарантий или давления на Израиль со стороны стран, подписавших соглашение в Шарм-эш-Шейхе, в первую очередь от США. За каждую задержку несут ответственность в первую очередь Израиль, а также Совет мира, который не оказал серьезного давления на Израиль, чтобы заставить его выполнить обязательства", - сказал Бадран.
По его словам, ХАМАС координирует свои шаги в переговорном процессе с другими палестинскими фракциями для сохранения общей позиции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предусмотрены временное международное управление сектором Газа, создание "Совета мира" под председательством Трампа и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 18:44
 
В миреИзраильСШАШарм-эш-ШейхСергей ЛавровХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала