02:00 15.05.2026 (обновлено: 02:25 15.05.2026)
В Аланье процветают пиратские такси

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аланье активно ведется борьба с "пиратскими" такси, сообщил председатель палаты водителей такси Аланьи Али Аккая.
  • За одну неделю было поймано восемь "пиратских" такси, водители оштрафованы на 100 тысяч лир, автомобили отправлены на штрафстоянку на 60 суток.
СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Явление "пиратских" такси не исчезло на турецком курорте Аланья, с ним активно ведется борьба, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей такси Аланьи Али Аккая.
"За одну только неделю мы поймали уже восемь "пиратских" такси, каждый водитель оштрафован на 100 тысяч лир (2200 долларов - ред.), автомобили на штрафстоянке на 60 суток. Это явление никуда не исчезает, как и все нелегальное", - рассказал Аккая.
"Пиратское" такси в Турции действует нелегально, водителей можно вызвать через мессенджеры. Стоимость поездки, как правило, ниже, чем у официальных такси, предприниматели не выплачивают налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира.
