Власти Израиля подают иск о клевете на газету NYT

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Правительство Израиля подаст иск о клевете на газету New York Times за недавнюю публикацию статьи о якобы систематических жестоких сексуальных издевательствах над палестинцами, в том числе в тюрьмах, сообщила в четверг канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.