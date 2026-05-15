Власти Израиля подают иск о клевете на газету NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Израиля подаст иск о клевете на газету New York Times.
- Иск связан с публикацией статьи колумниста издания Николаса Кристофа о якобы систематических жестоких сексуальных издевательствах над палестинцами.
- В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху статью назвали одной из самых отвратительных, искаженных и лживых, когда-либо опубликованных против Государства Израиль в современной прессе.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Правительство Израиля подаст иск о клевете на газету New York Times за недавнюю публикацию статьи о якобы систематических жестоких сексуальных издевательствах над палестинцами, в том числе в тюрьмах, сообщила в четверг канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар распорядились подать иск против газеты New York Times за публикацию одной из самых отвратительных, искаженных и лживых статей, когда-либо опубликованных против Государства Израиль в современной прессе", - говорится в заявлении.
В канцелярии уточнили, что речь идет о статье колумниста издания Николаса Кристофа, который является лауреатом Пулитцеровской премии.
В публикации Кристофа с заголовком "Молчание об изнасилованиях палестинцев" говорится, что Израиль якобы систематически применяет сексуальное насилие по отношению к палестинцам на уровне организованной государственной политики. В материале приведены выдержки из личных бесед автора с рядом палестинских мужчин и женщин, которые, по его словам, подвергались насилию сексуального характера.