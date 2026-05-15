Экс-форвард "Зенита" и "Локомотива" вошел в состав сборной Гаити на ЧМ-2026

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" Вильсон Изидор, который выступает в составе английского "Сандерленда", вошел в состав сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Изидору 25 лет, он является уроженцем французского Ренна, воспитанником местной команды, а также выступал в юношеских сборных Франции, но не был заигран за основную национальную команду. В марте Изидор сообщил, что принял решение выступать в составе сборной Гаити.

Сборная Гаити сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе С. Ей будут противостоять команды Бразилии, Марокко и Шотландии. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.