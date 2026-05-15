Экс-форвард "Зенита" и "Локомотива" вошел в состав сборной Гаити на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
20:14 15.05.2026 (обновлено: 20:22 15.05.2026)
Экс-форвард "Зенита" и "Локомотива" вошел в состав сборной Гаити на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» Вильсон Изидор вошел в состав сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года.
  • Сборная Гаити сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе С с командами Бразилии, Марокко и Шотландии.
  • Изидор выступает в составе «Сандерленда» с февраля 2025 года, до этого он играл за «Зенит» и «Локомотив».
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" Вильсон Изидор, который выступает в составе английского "Сандерленда", вошел в состав сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Изидору 25 лет, он является уроженцем французского Ренна, воспитанником местной команды, а также выступал в юношеских сборных Франции, но не был заигран за основную национальную команду. В марте Изидор сообщил, что принял решение выступать в составе сборной Гаити.
Сборная Гаити сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе С. Ей будут противостоять команды Бразилии, Марокко и Шотландии. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Изидор выступает в составе "Сандерленда" с февраля 2025 года, он перешел в английский клуб из петербургского "Зенита". Игроком "сине-бело-голубых" футболист стал в сентябре 2023 года, перейдя в команду на правах аренды из московского "Локомотива", затем он был выкуплен петербургским клубом в июле 2024 года. Форвард провел 26 матчей за "Зенит" и забил четыре мяча, в составе команды он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. За "Локомотив" француз выступал с января 2022 года и отыграл 42 матча, забив 19 мячей. В составе "Сандерленда" в нынешнем сезоне в АПЛ Изидор отметился пятью голами в 34 играх.
