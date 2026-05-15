Швыдкой рассказал о давлении на руководство Венецианской биеннале

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. На руководство Венецианской биеннале оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу, как будто она грозит Европе разрушением, рассказал в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Честно говоря, я не представлял, что будет такого масштаба и такой силы давление на президента биеннале и на руководство биеннале, чтобы закрыть российскую программу. У меня было ощущение, что идет какая-то огромная военная операция, которая грозит всей Европе просто разрушением. Там делали заявления министры культуры европейских стран, делали заявления разного рода деятели культуры и так далее", - сказал Швыдкой.
Он отметил также тяжелейшие условия, в которых готовилась российская программа из-за всевозможных санкционных ограничений, и ответил на критику в адрес павильона, который называли недостаточно художественно ярким, "хотя все признали, что он был достойным".
"Была критика в адрес нашего проекта на биеннале. Мне говорят, что павильону не хватает художественной выразительности, еще чего-то, что нужно было пригласить художника, который бы это все сделал. Но мы флориста не могли пригласить. Не то что художника. Я бы посмотрел на кого-нибудь еще, кроме российских участников, которые в таких условиях могли бы вообще сделать какую бы то ни было программу", - сказал Швыдкой.