Швыдкой рассказал о давлении на руководство Венецианской биеннале
07:33 15.05.2026
Швыдкой: на руководство Венецианской биеннале давили из-за российской программы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На руководство Венецианской биеннале оказывалось давление с целью закрытия российской программы, по словам Михаила Швыдкого.
  • Российская программа готовилась в тяжелейших условиях из-за санкционных ограничений.
  • Швыдкой ответил на критику в адрес павильона, отметив, что несмотря на ограничения, программа была достойной.
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. На руководство Венецианской биеннале оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу, как будто она грозит Европе разрушением, рассказал в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Честно говоря, я не представлял, что будет такого масштаба и такой силы давление на президента биеннале и на руководство биеннале, чтобы закрыть российскую программу. У меня было ощущение, что идет какая-то огромная военная операция, которая грозит всей Европе просто разрушением. Там делали заявления министры культуры европейских стран, делали заявления разного рода деятели культуры и так далее", - сказал Швыдкой.
Он отметил также тяжелейшие условия, в которых готовилась российская программа из-за всевозможных санкционных ограничений, и ответил на критику в адрес павильона, который называли недостаточно художественно ярким, "хотя все признали, что он был достойным".
"Была критика в адрес нашего проекта на биеннале. Мне говорят, что павильону не хватает художественной выразительности, еще чего-то, что нужно было пригласить художника, который бы это все сделал. Но мы флориста не могли пригласить. Не то что художника. Я бы посмотрел на кого-нибудь еще, кроме российских участников, которые в таких условиях могли бы вообще сделать какую бы то ни было программу", - сказал Швыдкой.
Швыдкой находится с визитом в Токио как председатель с российской стороны оргкомитета 21-го Фестиваля российской культуры в Японии, открытие которого состоялось 11 мая.
