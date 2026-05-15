В Приангарье ищут мальчика, упавшего в реку Иркут

ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Поиски мальчика, упавшего в реку Иркут, продолжаются в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по Иркутской области.
Десятилетний мальчик, во вторник находясь на берегу реки Иркут в СНТ "Сосна" Ленинского района Иркутска, пытаясь сделать фотографию на свой телефон, оступился и упал в воду. Со слов его сверстника, ставшего очевидцем, ребенка унесло течением. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Сотрудники полиции, волонтеры и спасатели продолжают поиски на береговой линии Иркута", - сказал собеседник агентства.