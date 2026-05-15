Аракчи заявил, что США намерены продолжить переговоры по урегулированию - РИА Новости, 15.05.2026
14:05 15.05.2026 (обновлено: 15:08 15.05.2026)
Аракчи заявил, что США намерены продолжить переговоры по урегулированию

Аракчи: Иран получил от США послания о намерении продолжить переговоры

© REUTERS / Adnan AbidiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Adnan Abidi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран получил от США послания о намерении продолжить диалог по урегулированию кризиса.
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что есть надежда на дипломатию, несмотря на вероятность возобновления военных действий.
ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Иран получил от США послания о намерении продолжить диалог по урегулированию кризиса, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы повторно получили послания от американской стороны об их желании продолжить диалог и взаимодействие", - сказал он в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.
Он также отметил, что несмотря на вероятность возобновления военных действий, есть надежда и на дипломатию. Иран, добавил Аракчи, готов к обоим сценариям.
