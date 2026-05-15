Аракчи заявил, что США намерены продолжить переговоры по урегулированию

ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Иран получил от США послания о намерении продолжить диалог по урегулированию кризиса, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы повторно получили послания от американской стороны об их желании продолжить диалог и взаимодействие", - сказал он в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.