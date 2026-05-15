Глава МИД Ирана признал наличие мин в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в Ормузском проливе, заявив, что именно по этой причине суда, желающие пройти через Ормуз, должны координироваться с Тегераном.
"Желающие пройти (через Ормузский пролив - ред.) суда, очевидно, должны координироваться с нашими военными из-за мин и препятствий, которые существуют. Мы проведем их, как это делали с рядом индийских судов. Безопасное судоходство - наша политика", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции.