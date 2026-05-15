Перемирие с США, пусть и неустойчивое, сохраняется, заявил глава МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Тегеран считает, что перемирие с Вашингтоном, пусть и неустойчивое, сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Аракчи вновь подчеркнул, что военного решения связанных с Ираном вопросов нет. Тегеран, добавил он, заинтересован в переговорах при серьезном подходе Вашингтона к этому вопросу.