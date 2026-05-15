Перемирие с США, пусть и неустойчивое, сохраняется, заявил глава МИД Ирана
13:06 15.05.2026 (обновлено: 13:13 15.05.2026)
Перемирие с США, пусть и неустойчивое, сохраняется, заявил глава МИД Ирана

Аракчи: перемирие с США, пусть и неустойчивое, сохраняется

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана заявил, что перемирие с США сохраняется, пусть и неустойчивое.
  • Министр подчеркнул, что военного решения связанных с Ираном вопросов нет, и Тегеран заинтересован в переговорах при серьезном подходе Вашингтона.
ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Тегеран считает, что перемирие с Вашингтоном, пусть и неустойчивое, сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Как вы все знаете, у нас сейчас перемирие (с США - ред.). Пусть оно и шаткое, однако мы стараемся сохранить его, чтобы дать шанс дипломатии для поиска дипломатического и переговорного решения (конфликта - ред.)", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.
Аракчи вновь подчеркнул, что военного решения связанных с Ираном вопросов нет. Тегеран, добавил он, заинтересован в переговорах при серьезном подходе Вашингтона к этому вопросу.
