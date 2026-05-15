Минюст включил журналиста Георгия Биргера* в реестр иностранных агентов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Георгия Биргера*, сообщается на сайте ведомства.

« "Пятнадцатого мая апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г. А. Биргер*", - говорится в перечне.

Также в реестр внесены украинский блогер Денис Казанский*, поэтесса Елена Фанайлова*, Сергей Ерофеев*, ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы"**, информационно-аналитический центр "Башня"** и Сообщество "Reforum Space Vilnius"**.

По данным Минюста, Биргер* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Он получал финансовую поддержку со стороны иностранного источника, а также взаимодействует с нежелательными организациями.

Казанский* и Ерофеев* распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций, а Фанайлова* создавала иноагентские сообщения и материалы нежелательных организаций. Они также распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти решениях и выступали против СВО. При этом Ерофеев* и Фанайлова* взаимодействуют с иноагентами. По данным ведомства, Ерофеев* и Казанский* проживают за пределами РФ.

Ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы"** под видом деятельности по защите природы и окружающей среды предпринимала попытки по оказанию влияния на решения российских властей и препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Кроме того, она распространяла фейки о решениях органов публичной власти и получала поддержку от иностранного источника. Тем временем центр "Башня"** и сообщество "Reforum Space Vilnius"** также распространяли фейки о действиях властей РФ, выступали против СВО, а центр "Башня"** призывал к нарушению территориальной целостности РФ.

Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией исключены фонд "Так-Так-Так", ООО "ТЕНЕС" и частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России