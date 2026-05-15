В СК назвали возраст заболевших в Красноярском кадетском училище

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя более 30 кадетов в возрасте от 11 до 15 лет обратились в медпункт с признаками кишечной инфекции.
- Всем воспитанникам оказали необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Возраст заболевших учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя составляет от 11 до 15 лет, сообщило ГСУСК РФ по региону.
"По предварительным данным следствия, 14 и 15 мая 2026 года в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции обратились более 30 кадет в возрасте от 11 до 15 лет", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в настоящее время всем воспитанникам оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее в пятницу управление Роспотребнадзора по краю сообщило, что в кадетском корпусе в Красноярске выявлено 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших выявлен норовирус.