Рейтинг@Mail.ru
В СК назвали возраст заболевших в Красноярском кадетском училище - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 15.05.2026
В СК назвали возраст заболевших в Красноярском кадетском училище

Возраст заболевших в Красноярском кадетском училище составляет от 11 до 15 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя более 30 кадетов в возрасте от 11 до 15 лет обратились в медпункт с признаками кишечной инфекции.
  • Всем воспитанникам оказали необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Возраст заболевших учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя составляет от 11 до 15 лет, сообщило ГСУСК РФ по региону.
«
"По предварительным данным следствия, 14 и 15 мая 2026 года в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции обратились более 30 кадет в возрасте от 11 до 15 лет", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в настоящее время всем воспитанникам оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее в пятницу управление Роспотребнадзора по краю сообщило, что в кадетском корпусе в Красноярске выявлено 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших выявлен норовирус.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Красноярске завели дело после вспышки инфекции в кадетском корпусе
Вчера, 14:58
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала