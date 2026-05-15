08:54 15.05.2026
"Хезболла" заявила о 13 боевых операциях против израильской армии за сутки

© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливанское движение "Хезболла" заявило о проведении 13 боевых операций против израильской армии на юге Ливана.
  • Удары наносились по танкам "Меркава", автомобилям Hummer, артиллерийской позиции, техническому оборудованию, а также по скоплениям израильских военных и техники в восьми населенных пунктах на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о проведении 13 боевых операций против израильской армии на юге Ливана в четверг, говорится в сводке, опубликованной в пятницу пресс-службой движения.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболла" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
"Исламское сопротивление 14 мая 2026 года провело 13 военных операций", — говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлы".
Согласно сводке движения, удары наносились по танкам "Меркава", автомобилям Hummer, артиллерийской позиции, техническому оборудованию, а также по скоплениям израильских военных и техники в восьми населенных пунктах на юге Ливана.
В движении сообщили об использовании управляемых ракет, ударных беспилотников, артиллерии и ракетных залпов.
Согласно данным одного из отчетов, бойцы сопротивления атаковали группу израильских военных, которые двигались из Баяды в направлении Накуры, а также нанесли удар по военнослужащим, находившимся внутри дома в поселении Дейр ас-Сирьян.
