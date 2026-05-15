© AP Photo / Baz Ratner Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

"Хезболла" заявила о 13 боевых операциях против израильской армии за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Ливанское движение "Хезболла" заявило о проведении 13 боевых операций против израильской армии на юге Ливана.

БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о проведении 13 боевых операций против израильской армии на юге Ливана в четверг, говорится в сводке, опубликованной в пятницу пресс-службой движения.

Официально между Ливаном Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение " Хезболла " отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.

"Исламское сопротивление 14 мая 2026 года провело 13 военных операций", — говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлы".

Согласно сводке движения, удары наносились по танкам "Меркава", автомобилям Hummer, артиллерийской позиции, техническому оборудованию, а также по скоплениям израильских военных и техники в восьми населенных пунктах на юге Ливана.

В движении сообщили об использовании управляемых ракет, ударных беспилотников, артиллерии и ракетных залпов.