Врач рассказала, как отличить хантавирус от гриппа - РИА Новости, 15.05.2026
04:29 15.05.2026
Врач рассказала, как отличить хантавирус от гриппа

РИА Новости: хантавирус отличается от гриппа развивающимся поражением почек

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Хантавирус отличается от гриппа и других вирусных инфекций развивающимся поражением почек, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Елена Мескина.
"На начальных стадиях заболевания ГЛПС вообще невозможно отличить от гриппа или других вирусных инфекций. Только тогда, когда проявляются специфические симптомы, например, поражение почек, то становится ясно, что это данное заболевание", - сказала врач.
Инфекционист отметила, что при обращении к врачу необходимо рассказать специалисту о контакте с грызунами, если они были.
"Если в результате собранного эпидемиологического анамнеза выяснилось, что пациент контактировал с грызунами или посещал места, где водятся грызуны, то, конечно, мы будем обследовать его на хантавирус", - заключила Мескина.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.​
