Рейтинг@Mail.ru
СМИ: найденный в Греции украинский катер сошел с курса из-за неисправности - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 15.05.2026
СМИ: найденный в Греции украинский катер сошел с курса из-за неисправности

Reuters: найденный в Греции украинский катер имел техническую неисправность

© Кадр видео из соцсетейУкраинский безэкипажный катер Magura V5 у берегов Греции
Украинский безэкипажный катер Magura V5 у берегов Греции - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Украинский безэкипажный катер Magura V5 у берегов Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5.
  • Следователи в Греции считают, что катер сошел с курса из-за технической неисправности.
  • Технический анализ судна практически завершен, осталось расшифровать лишь некоторые зашифрованные данные.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следователи в Греции считают, что найденный у греческих берегов украинский безэкипажный катер сошел с курса из-за технической неисправности, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада плавучее дистанционно управляемое судно, напоминающее украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5. Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
"Источник в службах безопасности сообщил, что аппарат, вероятно, не достиг цели, потеряв ориентацию из-за технической неисправности", - говорится в публикации.
По словам собеседника агентства, катер преодолел небольшое расстояние, что, в частности, говорит о том, что он вряд ли был запущен из Ливии.
По данным агентства, технический анализ судна практически завершен, осталось расшифровать лишь некоторые зашифрованные данные.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Греции рыбаки нашли судно, похожее на украинский безэкипажный катер
8 мая, 18:31
 
В миреГрецияЛивияНикос Дендиас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала