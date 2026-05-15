СМИ: найденный в Греции украинский катер сошел с курса из-за неисправности

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следователи в Греции считают, что найденный у греческих берегов украинский безэкипажный катер сошел с курса из-за технической неисправности, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада плавучее дистанционно управляемое судно, напоминающее украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5. Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
"Источник в службах безопасности сообщил, что аппарат, вероятно, не достиг цели, потеряв ориентацию из-за технической неисправности", - говорится в публикации.
По словам собеседника агентства, катер преодолел небольшое расстояние, что, в частности, говорит о том, что он вряд ли был запущен из Ливии.
По данным агентства, технический анализ судна практически завершен, осталось расшифровать лишь некоторые зашифрованные данные.