Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 15.05.2026 (обновлено: 11:48 15.05.2026)
В ГД предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС

В Госдуме хотят расширить применение расчетного метода начисления НДС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС по длящимся договорам.
  • Он предполагает исчисление суммы налога исходя из цены в договоре.
  • Предлагается применять этот метод независимо от того, имеет ли покупатель право на вычет по НДС.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили расширить применение расчетного метода начисления НДС по длящимся договорам, предусмотрев такую возможность для всех поставщиков, независимо от права на получение вычета у покупателей, говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, призванный устранить существующий пробел в вопросах начисления НДС по длящимся договорам. Проблема возникает, когда договор на поставку товаров и услуг действует в течение длительного времени, и в этот период изменяется налоговое законодательство и у продавец уже после заключения договора возникает обязанность платить НДС. В этом случае он может добавить НДС к цене, зафиксированной в договоре. То есть налоговая нагрузка перекладывается на покупателя, у которого при этом может не быть возможности получить вычет по этому налогу.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Госдума исключила возможность возмещения НДС, оплаченного из бюджета
14 мая, 17:01
Согласно предложенным правительством и одобренным Госдумой в первом чтении поправкам, сумма налога в случаях, если этот вопрос не урегулирован в договоре и у покупателя нет права на вычет, должна исчисляться расчетным методом - исходя из цены в договоре, а не прибавляться к ней.
Однако в заключении профильного комитета Госдумы депутаты предложили расширить применение этой нормы, предусмотрев расчетный метод исчисления НДС также на те случаи, когда покупатель имеет право на вычет.
«
"Данное предложение обусловлено тем, что порядок исчисления налогоплательщиком НДС при совершении операций по реализации одних и тех же товаров (работ, услуг) не может зависеть от того, имеет ли покупатель право на применение вычетов по НДС по таким товарам (работам, услугам)", - поясняется в документе.
Кроме того, комитет указывает, что "налогоплательщик не может и не обязан однозначно знать о наличии либо об отсутствии такого права у покупателя товаров (работ, услуг), а указанное право покупателя может возникать либо утрачиваться, в частности, в связи с особенностями порядка налогообложения НДС, предусмотренного для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения".
Витрина с пирожными макарони - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Путин подписал закон, освобождающий общепит на упрощенке и патенте от НДС
25 апреля, 10:56
 
ЭкономикаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала