В Госдуме предложили новые правила выдачи страховой пенсии бывшим военным

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров, которые после увольнения со службы приобрели длительный гражданский страховой стаж, и выплачивать им фиксированную часть пенсии наравне с другими гражданами.

Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 16 федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", установив, что ограничение на получение фиксированной выплаты не распространяется на военных пенсионеров, которые после увольнения со службы имеют длительный гражданский страховой стаж, не учтенный при назначении пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности", - сказано в письме.

Как поясняется в обращении, сейчас военный пенсионер может выполнить все условия для назначения страховой пенсии по старости - достичь пенсионного возраста, иметь необходимый гражданский стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент, - но при этом не получать фиксированную выплату.

Это, по словам депутата, происходит потому, что часть 1 статьи 16 закона "О страховых пенсиях" прямо исключает из числа получателей фиксированной выплаты лиц, уже получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности по закону о военных пенсиях.

При этом в документе приводится разъяснение Соцфонда РФ , согласно которому для назначения страховой пенсии военному пенсионеру учитывается только гражданский стаж, в период которого уплачивались страховые взносы, а периоды службы, уже учтенные при определении военной пенсии, в него не включаются.

По мнению Аксененко, такое ограничение нуждается в корректировке применительно к тем военным пенсионерам, которые после увольнения со службы приобрели самостоятельный длительный гражданский страховой стаж - например, 25 и более лет, - фактически заново сформировали пенсионные права и наравне с иными работниками участвовали в финансировании пенсионной системы.

Парламентарий предлагает внести изменения в ФЗ "О страховых пенсиях", установив, что ограничение на получение фиксированной выплаты не распространяется на военных пенсионеров, которые после увольнения со службы имеют длительный гражданский страховой стаж, не учтенный при назначении военной пенсии.