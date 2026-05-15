Астролог, с которой советовался Ермак, не пришла на заседание комиссии Рады

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Астролог Вероника Аникиевич, с которой советовался по кадровым вопросам экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, не пришла на заседание временной следственной комиссии украинского парламента, ее ждут на следующем заседании 25 мая, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

"В национальной полиции запросили, чтобы нам разыскали и вызвали на заседание Веронику Аникиевич, она сегодня отсутствует. Уважаемая Вероника Федоровна, мы ждем вас на заседании временной следственной комиссии... Следующее наше заседание состоится 25 мая, мы очень ждем вас и ожидаем от полиции действенных шагов по приглашению и обеспечению присутствия Вероники Аникиевич", - сказал Гончаренко в начале заседания комиссии, которое он транслировал на своем YouTube-канале.