Астролог, с которой советовался Ермак, не пришла на заседание комиссии Рады

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Астролог Вероника Аникиевич, с которой советовался по кадровым вопросам экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, не пришла на заседание временной следственной комиссии украинского парламента, ее ждут на следующем заседании 25 мая, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Накануне Гончаренко заявил, что Аникиевич пригласили на заседание комиссии Рады в пятницу.
"В национальной полиции запросили, чтобы нам разыскали и вызвали на заседание Веронику Аникиевич, она сегодня отсутствует. Уважаемая Вероника Федоровна, мы ждем вас на заседании временной следственной комиссии... Следующее наше заседание состоится 25 мая, мы очень ждем вас и ожидаем от полиции действенных шагов по приглашению и обеспечению присутствия Вероники Аникиевич", - сказал Гончаренко в начале заседания комиссии, которое он транслировал на своем YouTube-канале.
Ранее на суде в Киеве прокурор заявила, что во время работы во главе офиса Зеленского Ермак переписывался с неким абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины - Аникиевич. Журналисты "Украинской правды" сообщили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
* Внесен в перечень террорристов и экстремистов в России