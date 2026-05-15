Насосная станция в конце нефтепровода "Дружба" на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, Германия. Архивное фото

Насосная станция в конце нефтепровода "Дружба" на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, Германия

© AP Photo / Sven Kaestner Насосная станция в конце нефтепровода "Дружба" на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, Германия

Краткий пересказ от РИА ИИ Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте испытывает проблемы с безопасностью снабжения после отказа от российской нефти.

Завод строился для переработки нефти из Советского Союза и до введения санкций перерабатывал почти исключительно российскую нефть.

БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте испытывает проблемы, связанные с безопасностью снабжения, после отказа от нефти из России, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).

"Специфическую роль играет нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте. Он снабжает северо-восточную часть Германии , включая Берлин , всеми видами топлива", - рассказал бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности.

Он отметил, что завод строился исключительно для переработки нефти из Советского Союза. И после объединения Германии, вплоть до введения санкций, там перерабатывалась почти исключительно российская нефть.

"Сейчас, в условиях санкций, предприятие пытаются поддерживать за счет поставок от различных других поставщиков, что связано с большими проблемами в области безопасности снабжения и перспектив самой компании", - подчеркнул собеседник агентства.

Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". Эта ситуация связана с техническими возможностями. Как утверждал представитель минэкономики Германии Даниэль Греве, прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию не привело к значительному снижению загрузки нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте.