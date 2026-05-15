Немецкий НПЗ испытывает проблемы из-за отказа от российской нефти

БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте испытывает проблемы, связанные с безопасностью снабжения, после отказа от нефти из России, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).
Он отметил, что завод строился исключительно для переработки нефти из Советского Союза. И после объединения Германии, вплоть до введения санкций, там перерабатывалась почти исключительно российская нефть.
"Сейчас, в условиях санкций, предприятие пытаются поддерживать за счет поставок от различных других поставщиков, что связано с большими проблемами в области безопасности снабжения и перспектив самой компании", - подчеркнул собеседник агентства.
Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". Эта ситуация связана с техническими возможностями. Как утверждал представитель минэкономики Германии Даниэль Греве, прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию не привело к значительному снижению загрузки нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал ранее, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.