Гарбузов: производители Москвы оснащают театры светотехникой и мебелью

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Московские промышленники поставляют светотехническое оборудование, кабели, мебель, декорации и многое другое в ведущие театры, а также другие досуговые учреждения столицы и регионов России, заявил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.



"Москва — ведущий деловой, культурный и промышленный центр страны. Предприятия города выпускают широкую номенклатуру продукции для самых разных сфер, в том числе и для сферы культуры. Например, московской светотехникой, мебелью, декорациями и кабельными изделиями оснащены ведущие театры и другие досуговые учреждения столицы и регионов России", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.



Например, при поддержке города торгово-производственное предприятие "Феликс" поставило мебельную продукцию: шкафы, столы, стойки-ресепшн, гардеробы, стеллажи, перегородки в столичный театр "Современник", Московский академический театр сатиры и Московский театр кукол.



Ведущий кабельный завод "Спецкабель" поставил сети связи для камерной сцены Большого театра и Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.



Другой производитель профессионального светотехнического оборудования "Точка опоры" из Москвы участвует в реализации проекта строительства филиала Большого театра в Калининграде. Так, компания разработала проект и частично отгрузила продукцию для наружного освещения, а также для общественных пространств и залов.



Еще одна мебельная фабрика "8 марта" в прошлом году приняла участие в обновлении исторического зрительного зала Театра Вахтангова — было модернизировано более 1,1 тысячи единиц мебели, в том числе кресла, стулья и откидные места.



Ранее заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщал, что городские компании, выпускающие мебель, нарастили при поддержке столицы производство продукции по итогам 2025 года. Объем отгруженных товаров увеличился на 77,5%, а выпуск только в сегменте офисных стульев и кресел вырос в 3,3 раза по сравнению с 2024-м.