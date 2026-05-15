Рейтинг@Mail.ru
Гандболисты сборной России обыграли команду Белоруссии на турнире в Китае - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 15.05.2026
Гандболисты сборной России обыграли команду Белоруссии на турнире в Китае

Гандболисты сборной России обыграли команду Белоруссии на турнире в Ганьчжоу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГандбол.
Гандбол. - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Гандбол.. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии в матче международного турнира в Ганьчжоу.
  • Встреча завершилась победой россиян со счетом 35:33.
  • Ранее российская команда одержала победы над молодежной сборной Китая до 20 лет и сборной Гонконга.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии в матче международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 35:33.
Гандболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Гандболисты сборной России разгромили команду Гонконга
14 мая, 16:12
Ранее на турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина одержала победы над молодежной сборной Китая до 20 лет (44:26) и сборной Гонконга (44:11). В своем заключительном матче на турнире россияне сыграют со взрослой сборной Китая (16 мая).
В 2022 году российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.
Варвара Семина - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Гандболистка сборной России рассказала о зарплатах в своем виде спорта
7 мая, 15:02
 
ГандболСпортКитайРоссияЛев ВоронинБелоруссияМеждународная федерация гандбола (IHF)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала