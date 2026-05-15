Гандболисты сборной России обыграли команду Белоруссии на турнире в Китае

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии в матче международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 35:33.
Ранее на турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина одержала победы над молодежной сборной Китая до 20 лет (44:26) и сборной Гонконга (44:11). В своем заключительном матче на турнире россияне сыграют со взрослой сборной Китая (16 мая).
В 2022 году российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.