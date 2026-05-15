"Мидлсбро" призвал снять "Саутгемптон" с финала плей-офф за выход в АПЛ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Мидлсбро" на своем официальном сайте призвал снять "Саутгемптон" с финального матча плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27 на фоне скандала со шпионажем и пригрозил судом.