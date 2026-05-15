17:53 15.05.2026

"Мидлсбро" призвал снять "Саутгемптон" с финала плей-офф за выход в АПЛ

  • Футбольный клуб "Мидлсбро" призвал снять "Саутгемптон" с финального матча плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27 на фоне скандала со шпионажем и пригрозил судом.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Мидлсбро" на своем официальном сайте призвал снять "Саутгемптон" с финального матча плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27 на фоне скандала со шпионажем и пригрозил судом.
"Саутгемптон" обыграл "Мидлсбро" по сумме двух матчей (0:0, 2:1) и вышел в финал плей-офф, где 23 мая сыграет с "Халл Сити". Ранее "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем. По правилам клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивалось в заявлении Английской футбольной лиги (EFL), исходя из характера дела, организация запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки. Дисциплинарная комиссия не разрешила "Мидлсбро" вмешиваться в разбирательство.
"Клуб сожалеет об этом решении, учитывая, что он напрямую затронут рассматриваемыми вопросами и располагает фактическими доказательствами относительно событий, о которых идет речь, и их влияния на спортивный результат. Поведение, о котором идет речь, а именно наблюдение за нашей тренировкой и ее видеозапись перед матчем такого высокого значения, затрагивает саму суть спортивной честности и честной игры. При данных обстоятельствах единственным адекватным ответом является спортивная санкция, которая не позволит клубу "Саутгемптон" участвовать в финале плей-офф Чемпионшипа", - говорится в сообщении "Мидлсбро".
Клуб подчеркивает, что он "оставляет за собой все юридические права".
