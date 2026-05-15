Юношеской сборной Латвии засчитали поражение за отказ играть с белорусами

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал техническое поражение сборной Латвии за отказ выходить на матч отборочного этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет против команды Белоруссии, сообщается на сайте организации.
Встреча в рамках отборочной группы B3, матчи которой проходят в Сан-Марино, должна была состояться 15 мая. Сборной Латвии засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
В рамках группы B3 сборная Белоруссии также должна сыграть с командами Сан-Марино (18 мая) и Словакии (21 мая).