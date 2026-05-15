Рейтинг@Mail.ru
Юношеской сборной Латвии засчитали поражение за отказ играть с белорусами - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:05 15.05.2026
Юношеской сборной Латвии засчитали поражение за отказ играть с белорусами

УЕФА присудил поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с белорусами

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал техническое поражение сборной Латвии за отказ выходить на матч против команды Белоруссии.
  • Встреча в рамках отборочной группы B3 должна была состояться 15 мая в Сан-Марино, сборной Латвии засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал техническое поражение сборной Латвии за отказ выходить на матч отборочного этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет против команды Белоруссии, сообщается на сайте организации.
Встреча в рамках отборочной группы B3, матчи которой проходят в Сан-Марино, должна была состояться 15 мая. Сборной Латвии засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
В рамках группы B3 сборная Белоруссии также должна сыграть с командами Сан-Марино (18 мая) и Словакии (21 мая).
В феврале УЕФА засчитал технические поражения женским сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с белорусками в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками
6 февраля, 17:38
 
ФутболСпортЛатвияБелоруссияСан-МариноСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала